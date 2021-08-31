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Происшествия31 августа 2021 11:51

В Зокском районе Тульской области пьяный мужчина убил собутыльника

29 августа в поселке Велегож было обнаружено тело 34-летнего мужчины
Игорь КОПЫТОВ
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В Зокском районе Тульской области пьяный мужчина убил собутыльника

В Зокском районе Тульской области пьяный мужчина убил собутыльника

Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, 29 августа двое знакомых вместе распивали алкоголь. Убитый оскорбительно высказался в адрес 42-летнего подозреваемого, завязалась ссора, входе которой злоумышленник нанес ножом оппоненту в область бедра.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.