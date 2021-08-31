Детская железная дорога официально закрыла сезон в Тульской области, но поезда будут курсировать и в сентябре Фото: Алексей ФОКИН

Праздник закрытия сезона прошел на Детской железной дороге в Новомосковске. Изюминкой шоу стало показательное выступление по силовому экстриму — спортсмены протащили за собой железнодорожный состав весом в 75 тонн.

Нынешним летом, с учетом временного закрытия из-за эпидемии коронавируса, составы ДЖД перевезли более 24 тысяч пассажиров, совершив около 1100 рейсов длительностью 12 минут. Теперь пришла пора закрыть сезон. Помимо традиционного праздничного концерта организаторы подготовили необычное спортивное мероприятие.

Несмотря на то, что сезон-2021 был торжественно закрыт, поезда пока будут продолжать движение - в этом году детская железная дорога будет работать по выходным дням до 19 сентября включительно. Наполняемость вагонов составит не более 50% от общего количества посадочных мест, обязателен масочный режим.