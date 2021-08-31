Директор одного из предприятий Тульской области заплатит 25 тысяч штрафа за коронавирусные нарушения Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверки регионального Управления Роспотребнадзора по соблюдению мер профилактики коронавируса на предприятии ООО «Форвард» в городе Щекино выявлен ряд нарушений. Среди них - отсутствие социальной разметки в помещениях, грубое нарушение персоналом масочного режима, а также отсутствие термометрии персонала перед началом смены.

В результате директор ООО «Форвард» согласно возбужденному делу об административном правонарушении оштрафован на 25 тысяч рублей.