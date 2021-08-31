В Новомосковске Тульской области разбились двое мотоциклистов Фото: соцсети

Днем 29 августа на улице Московской в Новомосковске произошло ДТП, в котором 30-летний молодой человек на мотоцикле Kawasaki, превысив скорость, столкнулся с Kia Rio, под управлением 61-летней женщины. От столкновения мотоцикл отлетел к находящейся рядом ограде, а 35-летний пассажир двухколесного транспорта упал на иномарку Peugeot-308, за рулем которого была 23-летняя девушка.

В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован с различными травмами, а вот пассажир от полученных травм скончался на месте.

Очевидцы происшествия утверждают, что пострадавшие были нетрезвы в момент аварии. Точную причину аварии предстоит установить сотрудникам УГИБДД.