В Туле на улице Дмитрия Ульянова перенесут остановку Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на улице Дмитрия Ульянова перенесут остановку. Об этом сообщает городская администрация.

Так, до конца следующей недели остановка "Красноармейский проспект" на нечетной стороне улицы будет перенесена на 40 метров ближе к улице Революции.

По сообщениям управления по транспорту и дорожному хозяйству города, это сделано в целях исключения нарушения Правил дорожного движения, когда маршрутки останавливались не в месте остановочного пункта, а также для увеличения пропускной способности улицы.

Просим жителей города быть внимательными и учитывать изменения во время планирования поездок и ожидании городского транспорта.