В районе Красного перекопа в Туле сегодня, 31 августа, ограничено движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Так, до 14:00, специалисты главного управлением администрации Тулы по Центральному округ проводят работы по опиловке деревьев. Поэтому на время проведения мероприятий ограничено движение, запрещена остановка и стоянка транспорта на участке от ул. Кауля до ул. Михеева.

Движение трамваев по маршруту № 13 «ст. Металлург – пос. Менделеевский» будет осуществляться по измененной схеме: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина.