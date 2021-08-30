В настоящее время уголовное дело направлено в Киреевский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Киреевска ездила за рулем с поддельными правами. Теперь она может отправиться в колонию.

Как установило предварительное следствие, 5 июля 2021 года сотрудники ДПС в Киреевском районе во время проведения профилактического мероприятия «Должник» остановили автомобиль, за рулем которого была 36-летняя жительница Киреевска. Женщина предъявила инспекторам свое водительское удостоверение, которое после проверки в базе данных оказалось поддельным. Его у нарушительницы забрали.

В настоящее время уголовное дело направлено в Киреевский районный суд. Использовавшей заведомо подложный документ женщине грозит до одного года лишения свободы.