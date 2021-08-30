В результате аварии водитель мотоцикла попал в больницу с различными повреждениями, а его пассажир скончался впоследствии от полученных травм

В Новомосковске мотоцикл врезался в легковушку: есть погибшие. Авария случилась днем 29 августа.

По предварительным данным, около 14:59 на улице Московской 30-летний мужчина ехал на мотоцикле "Kawasaki". Предположительно, он не выбрал безопасную скорость и врезался в "KIA Rio", за рулем которого была 61-летняя женщина. После столкновения 35-летний пассажир мотоцикла вылетел со своего места и упал на "Peugeot 308", которым управляла 23-летняя девушка.

фото и видео группы "ЧП Новомосковск"

В результате аварии водитель мотоцикла попал в больницу с различными повреждениями, а его пассажир скончался впоследствии от полученных травм. Очевидцы происшествия предполагают, что водитель мотоцикла был пьян.