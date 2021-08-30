Где в Туле не будет света завтра, 31 августа: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 09:30 до 13:00 - п. Косая Гора: ул. М. Горького, 13, 14, 15, 12, 15-а; ул. Трудовая, 1; ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7;

с 09:00 до 16:00 - Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 2-18 (четн.), 14-а, 36-а, 10; ул. Ликбеза, 6, 21, 23, 10; ул. В. Выселковая, 2-24 (четн.), 3-19 (нечетн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а; ул. М. Кулига, 2-6 (четн.), 3-а, 3-15 (нечетн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в; ул. Б. Кулига, 3-57 (нечетн.), 4-56 (четн.), 44-а, 28-а, 14-а; ул. В. Студенка, 1-17 (нечетн.), 2-20 (четн.), 11-а, 13-а; ул. Кирова, 173, 169; ул. Марата, 196, 198;

с 09:00 до 17:00 - п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (четн.); ул. Чекалина, 4-18 (четн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечетн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (четтн.); ул. М. Смиронова, 26-40 (четн.), 41-53 (нечетн.); ул. Л. Толстого, 33-43 (нечетн.), 34, 36; ул. Тимирязева, 15-25 (нечетн.), 18-22 (четн.); ул. Оборонная, 52; 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); 22-й пр-зд, 3-26; 10-й пр-зд, 95-115 (нечетн.), 80-102 (четн.); 23-й пр-зд, 2-24; ул. Овражная, 14-36 (четн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечетн.), 20-32 (четн.); ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечетн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (четн.); ул. Кауля, 22-54 (четн.); ул. Пороховая, 29; ул. Литейная, 27, 29, 31, 33; ул. Ствольная, 104.