В Тульской области билеты на кинофестиваль «Улыбнись, Россия!» можно получить бесплатно

В Тульской области с 5 по 11 сентября пройдет ХХI Международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!» Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области с 5 по 11 сентября пройдет ХХI Международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!». Откроет его актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович, и сделает это он сказочным образом: в 12:30 на площадь Ленина прилетит вертолет с артистом, который подарит всем участникам праздника 500 эскимо.

Сама же церемония открытия начнется в 19:00 в Городском концертном зале. Перед ней почетные гости и участники фестиваля пройдут по красной ковровой дорожке.

Отметим также, что в жюри фестиваля в этом году будут: заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин. В состав жюри войдут известные деятели кино: Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Беларусь), Игорь Христенко (Россия), Полина Шлихт (Германия).

Кинокартины покажут в 19 кинотеатрах области. Также туляки и гости региона смогут побывать на различных мастер-классах и творческих встречах. Закрытие пройдет также в ГКЗ в 19:00 11 сентября.

Пригласительные билеты на кинофестиваль «Улыбнись, Россия!» можно получить бесплатно в кассах кинотеатров и домов культуры. Необходимо отметить, что их количество ограничено из-за пандемии.