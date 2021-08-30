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Происшествия30 августа 2021 16:15

В Туле жительница Щекина организовала подпольное интернет-казино

Теперь женщина пойдет под суд за незаконную деятельность
Елена Иргиз
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Во время разбирательства женщина полностью признала свою вину

Во время разбирательства женщина полностью признала свою вину

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле жительница Щекина организовала подпольное интернет-казино и получала с этого доход. Преступную деятельность пресекли правоохранители в январе 2021 года.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, до 10 января 2021 года женщина неофициально работала в компьютерном клубе, находящемся на Красноармейском проспекте в Туле. Однако обвиняемая не только пускала людей посидеть за компьютером, но и организовала сетевые азартные игры на 35 машинах через интернет. Полученные средства за игру она оставляла себе.

Сейчас следствие завершено, все материалы дела переданы прокурору. Во время разбирательства женщина полностью признала свою вину.