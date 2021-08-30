Предположительно, дети не были в детских креслах в момент ДТП Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой пьяный водитель стал виновником аварии, в которой пострадали дети. Это случилось в субботу, 28 августа.

По предварительным данным, около 21:00 на 4 километре трассы «Тула -Демидовский карьер – Шатск» 41-летний мужчина, будучи пьян (средняя степень опьянения), был за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там «УАЗ» врезался в «Daewoo Matiz», за рулем которого была 32-летняя женщина. От столкновения «Matiz» съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадала сама женщина-водитель «Daewoo» и ее пассажиры: 32-летний мужчина и трое детей 9, 7 и 4-х лет. Всем оказали медицинскую помощь. Предположительно, дети не были в детских креслах в момент ДТП.