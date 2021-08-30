На трассе под Ефремовом в столкновении с «Kia» погиб мотоциклист

Мотоциклист был без шлема и защитной экипировки Фото: материалы пресс-служб

Тульская Госавтоинспекция сообщает о ДТП за минувшие выходные. Так, в воскресенье 29 августа на трассе под Ефремовом погиб мотоциклист. Мужчина не имел водительских прав.

По предварительной информации, в прошедшее воскресенье около 15:30 на 12 километре трассы «Дон – Ступино» 29-летний мужчина без прав ехал на мотоцикле «Yamaha YF-R6S». Во время обгона он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с едущим впереди «Kia Cerato», за рулем которой была 31-летняя женщина.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте ДТП от полученных повреждений: в момент столкновения на нем не было защитной экипировки. Также в больницу попал пассажир автомобиля «Kia», получивший различные травмы.