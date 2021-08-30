В сквере «Тульское чаепитие» поставят 6 скамеек с деревянным основанием и спинкой Фото: Алексей ФОКИН

В скверах тульского Заречья установят вазоны и брендированные скамейки. Об этом сообщает портал myslo, ссылаясь сайт госзакупок.

В частности, планируется поставить вазоны с цветами скверах имени Демидова и «Тульское чаепитие». А на углу улиц Октябрьская и Горького на месте бывшего фонтана сделают новую цветочницу.

Кроме этого планируется установка 8 брендированных скамеек из сосны в сквере имени Демидова на Октябрьской, а в сквере «Тульское чаепитие» поставят 6 скамеек с деревянным основанием и спинкой.