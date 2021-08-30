Полиция выясняет все детали происшествия Фото: Алексей ФОКИН

Ночью в Щекине молодой человек вынес из магазина товары и пошел с ними по улице. Такое подозрительное поведение привлекло внимание сотрудников Госавтоинспекции.

По предварительным данным, злоумышленник ночью разбил окно магазина и забрался в торговый зал. Там он набрал товаров и пошел пешком по улице, держа все похищенное в руках.

Подозрительного молодого человека увидели сотрудники ГИБДД, проезжавшие по улице в ходе регулярного рейда. Их внимание привлекло то, что мужчина нес несколько термосов, фонарь и фильтры для воды. Заметив автомобиль ДПС, парень попытался выбросить вещи, но полицейские его остановили.

В ходе выяснения, что же случилось, стало ясно, что молодой человек эти товары украл. Тогда его доставили в отделение, где 24-летний не работающий ранее судимый местный житель признался в краже. Сейчас все похищенное им изъято. Полиция выясняет все детали происшествия.