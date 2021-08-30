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Общество30 августа 2021 12:15

За неделю в Тульской области поймали 64 пьяных водителя

При этом 26 из них сдать тест на алкоголь отказались
Елена Иргиз
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За другие нарушения Правил дорожного движения составили 4 513 протокола

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 4 513 протокола

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошедшую неделю с 23 по 30 августа сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили и пресекли 131 990 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 4 513 протокола. Кроме того, 163 транспортных средства отправились на штрафстоянку.

Помимо этого, были задержаны 64 водителя в состоянии алкогольного опьянения. При этом 26 из них от освидетельствования отказались.

Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.