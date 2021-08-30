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Происшествия30 августа 2021 11:32

В Туле под суд пойдет предприниматель, утаивший более 30 млн рублей налогов

Елена Иргиз
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Сейчас расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Пролетарский районный суд

Сейчас расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Пролетарский районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле под суд пойдет предприниматель, утаивший более 30 миллионов рублей налогов. Мужчине удавалось обманывать государство в течение трех лет.

По предварительной версии следствия, 48-летний руководитель ООО «Гуд Лак», предприятия, продающего светодиодные товары, указывал в налоговой декларации заведомо ложные сведения, а порой даже и вовсе не предоставлял их.

В результате таких действий он смог с января 2018 по январь 2020 года утаить налогов на добавленную стоимость на сумму более 30 миллионов рублей. Также он не выплатил пени в размере более 15 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия на имущество злоумышленника, стоимостью более 36 млн. рублей был наложен арест. Во время расследования мужчина возместил задолженность по налогам в сумме более 30 млн. рублей. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его рассмотрит Пролетарский районный суд Тулы.