Тульских школьников приглашают отметить Новолетие и узнать об истории книги

Детям расскажут о богатой истории книги от берестяных грамот и пергамента до первого печатного экземляра Фото: материалы пресс-служб

Школьники региона могут отметить Новолетие и познакомиться с историей книгопечатания в музее «Тульские древности». Музейные занятия для детей и взрослых начнутся в 14:00 1 сентября.

Так, посетив экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище» ребята попадут в «Книжный прогресс» и вспомнят о главных помощниках в учебе. Детям расскажут о богатой истории книги от берестяных грамот и пергамента до первого печатного экземляра. Ребята увидят миниатюры и узнают, какой была бумага в XVIII-XIX веках, а также познакомятся с принципом действия печатного станка и печатной машинки. Станок, кстати, можно будет разобрать, а также попробовать себя в роли реставратора старинного издания.

Ребятам расскажут о празднике Новолетия, о дне Симеона Столпника и славянских обрядах Фото: материалы пресс-служб

Кроме этого, участников ждут старинные загадки, конкурсы и командная эстафета. Ребятам расскажут о празднике Новолетия, который в древности отмечали как раз 1 сентября, о дне Симеона Столпника и славянских обрядах.

Все занятия бесплатные, но по предварительной записи. Допускаются дети старше 6 лет.

Все занятия бесплатные, но по предварительной записи Фото: материалы пресс-служб

Узнать более подробную информацию и записаться на занятия можно по телефону: +7(4872) 36-16-63. Музей находится в центре Тулы на проспекте Ленина, дом 47.