Как в Тульской области прошла «Ночь кино»

Также прошли лекции, экскурсии и мастер-классы в музеях и библиотеках области Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области прошла «Ночь кино». Основные мероприятия состоялись на ремесленном двору «Добродей».

Здесь прошли кинопоказы, также зрители имели возможность встретиться с актерами, режиссерами и кинокритиками. В частности, очно и онлайн можно было пообщаться с Виктором Добронравовым, Марией Безрук, Алексеем Чадовым и другими деятелями искусств.

Кроме того, в районах области местные жители могли бесплатно посмотреть популярные российские фильмы. Для этого открылись 34 муниципальных кинозала. Также прошли лекции, экскурсии и мастер-классы в музеях и библиотеках области.