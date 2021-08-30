В Щекине оштрафовали директора местного предприятия за коронавирусные нарушения

По результатам проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело в адрес директора организации Фото: Алексей ФОКИН

Тульский Роспотребнадзор оштрафовал руководителя щекинского предприятия ООО «Форвард» за несоблюдение мер профилактики COVID-19. Инспекция ведомства показала, что в организации допускались следующие нарушения:

По результатам проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело в адрес директора организации. Его рассмотрел местный районный суд, назначив главе предприятия штраф в 25 000 рублей.