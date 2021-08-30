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Общество30 августа 2021 10:20

В Щекине оштрафовали директора местного предприятия за коронавирусные нарушения

Инспекцию провел региональный Роспотребнадзор
Елена Иргиз
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По результатам проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело в адрес директора организации

По результатам проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело в адрес директора организации

Фото: Алексей ФОКИН

Тульский Роспотребнадзор оштрафовал руководителя щекинского предприятия ООО «Форвард» за несоблюдение мер профилактики COVID-19. Инспекция ведомства показала, что в организации допускались следующие нарушения:

По результатам проверки Роспотребнадзор возбудил административное дело в адрес директора организации. Его рассмотрел местный районный суд, назначив главе предприятия штраф в 25 000 рублей.