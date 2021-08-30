Фото: кадр из видео, видео группы "Тула Жесть"

В Туле легковушка врезалась в троллейбус, а тот затем влетел в столб. Авария случилась вечером 29 августа.

По предварительным данным, в минувшее воскресенье около 18:20 на пересечении улиц Первомайская и Демонстрации водитель «Лады Весты» поворачивал налево и не справился с управлением. В результате машина врезалась в едущий впереди троллейбус, который потом наехал на опору ЛЭП.

В аварии пострадали водитель и пассажир «Лады» - их с различными травмами доставили в больницу. Предположительно, водитель легковой машины был пьян.