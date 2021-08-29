Деревни, дачные поселки и дома: где в Туле не будет электроэнергии 30 августа

Где в Туле не будет электроэнергии 30 августа Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 30 августа, несколько дачных поселков и деревень, а также десятки домов в Туле останутся без электроснабжения. Отключения связаны с плановыми ремонтными и монтажными работами, которые ведутся на электросетях.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Демонстрации, 137, 141, 27, 27 к., 25.

с 09:00 до 16:00 - Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 11-а, 21-а, 23, 26; ул. Н. Упская, 60, 64, 66; ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 29, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-8 (чётн.); ул. Ликбеза, 1, 1-а, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 37; ул. Б. Кулига, 2, 39, 18.

с 09:00 до 17:00 - п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12; Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 101-а, 91-141 (нечётн.), 86-116 (чётн.), 152; ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.); ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46; ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64; ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2; ул. Лобачевского, 1-б, 1, 3, 3-а, 3-б; ул. Новоглухополянская, 10-а-17-а, 10-17; ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а; пр-зд Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.); Мясново: ул. Чмутова 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова 1-п; 12-й пр-зд 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з; 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60.

с 09:00 до 18:00 - Мясново: 7-й пр-зд, 63; ул. Рогова, 33.

с 11:00 до 16:00 - ул. Кутузова, 94, 80-б, 96, 98; ул. Металлургов, 72, 72-а, 74, 76, 78.

с 11:00 до 17:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-37, 12-г, 12-в, 12-а, 17-а, 43, 12-а, 12-г, 12-в, 17-а, 21-а, 3-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 16-а; Хомяковский пр-зд, 11-55; дер. Скорнево; п. Дачный: ул. Берёзовая; ул. Новая; ул. Зелёная; ул. Солнечная; Хомяковское ш., 2, 8, 6, 5/4, 10, 12, 14, 106; ул. Фестивальная, 146, 144; ул. Архангельская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; СНТ: "Строитель", "Политехник", "Сад 6 ТОЗ", "ХОМЗ"; "Пенсионер", "Уют", "Садовод", "Хомяково", "Горелки", "Родник", "Сад 5 ТОЗ", "Мономер", "Берёзовая роща", "Луч", "Коммунальщик".