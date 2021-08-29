Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2021 17:01

Двое парней украли чугунный забор в Богородицком районе

Предположительно, они собирались сдать его в пункт приема черного лома
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двое парней украли чугунный забор в Богородицком районе

Двое парней украли чугунный забор в Богородицком районе

Фото: Алексей ФОКИН

22-летний безработный ранее судимый житель Богородицкого района и его 23-летнего подельника попались на краже.

По предварительным данным, молодые люди сняли и унесли нескольких секций чугунного забора, принадлежащего одной из районных организаций. Вероятно, парни собирались сдать добычу в пункт приема черного лома, но их задержали сотрудники полиции. Подозреваемые признались в содеянном.

Сейчас в правоохранители выясняют все детали их незаконной деятельности.