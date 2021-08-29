Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве двух мужчин под Тулой Фото: материалы пресс-служб

Родственники двоих мужчин, убитых в поселке Иншинский, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, поскольку не согласны с позицией следствия и тем, как продвигается расследование.

Напомним, убийство произошло в ночь на 24 июня: по предварительной информации, погибшие проникли на ферму, желая ее обокрасть, но их заметил и поймал 44-летний владелец фермы. Он несколько раз ударил воров деревянным бруском и связал, но вскоре мужчины умерли от полученных травм, и убийца решил скрыть следы преступления. Он погрузил тела в машину, но в районе поселка Иншинский его остановили сотрудники ДПС. В багажнике пикапа они нашли тела.

Уголовное дело в отношении предпринимателя из Тульской области взял на контроль лично председатель СК России Александр Бастрыкин.