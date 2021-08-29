В Туле трамвай столкнулся с внедорожником и "выдавил" его на тротуар Фото: соцсети

В первой половине дня 29 августа серьезное ДТП произошло на перекрестке улиц Ф. Энгельса и Первомайская в Туле. Там столкнулись внедорожник «Шевроле Тахо» трамвай, шедший маршрутом №12. Трамвай "выдавил" внедорожник с проезжей части, так что в итоге автомобиль снес несколько секций металлического ограждения и частично выехал на тротуар.

В районе ДТП образовалась пробка, движение по Энгельса в сторону Первомайской, которая только сейчас понемногу рассасывается.

Сотрудникам ГИБДД еще предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.