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Происшествия29 августа 2021 14:04

В Туле трамвай столкнулся с внедорожником и "выдавил" его на тротуар

Автомобиль снес несколько секций металлического ограждения
Источник:kp.ru
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В Туле трамвай столкнулся с внедорожником и "выдавил" его на тротуар

В Туле трамвай столкнулся с внедорожником и "выдавил" его на тротуар

Фото: соцсети

В первой половине дня 29 августа серьезное ДТП произошло на перекрестке улиц Ф. Энгельса и Первомайская в Туле. Там столкнулись внедорожник «Шевроле Тахо» трамвай, шедший маршрутом №12. Трамвай "выдавил" внедорожник с проезжей части, так что в итоге автомобиль снес несколько секций металлического ограждения и частично выехал на тротуар.

В районе ДТП образовалась пробка, движение по Энгельса в сторону Первомайской, которая только сейчас понемногу рассасывается.

Сотрудникам ГИБДД еще предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.