Спеша покинуть свадьбу, жених переехал подружку невесты автомобилем Фото: Алексей ФОКИН

24 августа в Туле на парковке одного из кафе произошел несчастный случай во время празднования свадьбы. Спешивший уехать со свадьбы жених переехал автомобилем подружку невесты, об этом сообщает «Тульская пресса».

По словам очевидцев, все произошло около 22:00, когда жених решил уехать праздника вместе с невестой. Они сели в автомобиль, но на его пути встала подружка невесты, хотевшая их остановить. Однако жених - пока неизвестно, умышленно или нет - сбил девушку, переехав ее передними и задними колесами и протащив несколько метров.

Пострадавшая осталась жива, но была госпитализирована с переломами тазобедренной кости и ключицы и другими повреждениями.

В причинах и обстоятельствах происшедшего сейчас предстоит разбираться правоохранительным органам.