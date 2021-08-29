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Происшествия29 августа 2021 10:02

В Туле за нападение на полицейского на 2 года колонии осудили жителя Ярославской области

Причем изначально парень попал в отделение за мелкое хулиганство
Источник:kp.ru
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В Туле за нападение на полицейского на 2 года колонии осудили жителя Ярославской области

В Туле за нападение на полицейского на 2 года колонии осудили жителя Ярославской области

Фото: Алексей ФОКИН

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор ранее не судимому 25-летнему жителю Ярославской области: молодого человека признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Установлено, что 3 мая 2021 года нетрезвого обвиняемого доставили в отделение полиции за мелкое хулиганство. Молодой человек не согласился с такой постановкой вопроса и избил сотрудника полиции, который его сопровождал, причем достаточно сильно, чтобы это привело к длительному расстройству здоровья потерпевшего и нанесло ему вред средней тяжести.

Суд назначил ярославцу наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.