В Туле за нападение на полицейского на 2 года колонии осудили жителя Ярославской области Фото: Алексей ФОКИН

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор ранее не судимому 25-летнему жителю Ярославской области: молодого человека признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Установлено, что 3 мая 2021 года нетрезвого обвиняемого доставили в отделение полиции за мелкое хулиганство. Молодой человек не согласился с такой постановкой вопроса и избил сотрудника полиции, который его сопровождал, причем достаточно сильно, чтобы это привело к длительному расстройству здоровья потерпевшего и нанесло ему вред средней тяжести.

Суд назначил ярославцу наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.