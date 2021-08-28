Матч между тульским «Арсеналом» и ЦСКА назначили на 13 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Матч в рамках 7 тура Чемпионата России по футболу пройдет на центральном стадионе «Арсенал» в Туле 13 сентября. В этот день на поле встретятся тульский клуб «Арсенал» и московская команда ЦСКА, об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Время начала матча будет сообщено отдельно.

Напомним, в 6 туре тульский «Арсенал» встретился с «Ахматом» из Грозного и проиграл со счетом 2:1, причем один из забитых голов вызвал скандал, так как игрок «Ахмата» нарушил принципы фэйр-плей.