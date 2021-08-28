Пропавшую 61-летнюю женщину ищут в Туле и области Фото: соцсети

Уже пять дней, начиная с 23 августа, в Туле идут поиски 61-летней Галины Александровны Стасенко, местонахождение которой до сих пор неизвестно.

Пропавшая женщина ростом 160 см, нормального телосложения, серо-голубые глаза, русые волосы с проседью коротко пострижены. Была одета, предположительно, в чёрно-белую кофту, черную юбку и черные туфли. Носит очки, у женщины косит левый глаз.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о причинах ее исчезновения или нынешнем местонахождении, просят сообщить по телефону службы спасения либо обратиться к инфоргу отряда "ЛизаАлерт" - Слону (Артему), по телефону +7-920-755-81-55.