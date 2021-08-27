В Туле магазине «Линия» нашли 35,5 килограмм некачественных продуктов

Роспотребнадзор изъял из продажи 12 партий продуктов

В Туле магазине «Линия» внеплановая проверка обнаружила некачественную продукцию. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Инспекция показала, что сыр «Зефир» производителя ООО «Ровеньки-маслосырзавод» в Белгородской области был поддельный, десерт «Sweet Balls» персик-манго производства ООО «Тортьяна» не отвечал требованиям технического регламента по микробиологическим показателям, а в маргарине со сливочным вкусом ТМ «Добавкин Воронежский» было слишком много трансизомер жирных кислот.

У ведомства были претензии и к мясным полуфабрикатам собственного производства магазина: на упаковке не было достоверной информации о составе продукта. Также обнаружилось нарушение и тонизирующего напитка «Дикий Ягуар» со вкусом тропических фруктов.

В общей сложности Роспотребнадзор изъял из продажи 12 партий продуктов в 35,5 килограмм весом. К административной ответственности привлекли юридическое и должностное лица.