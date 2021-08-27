Уголовное дело рассмотрит Зареченский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 23-летний спортсмен залез в чужую квартиру и избил хозяина. Теперь мужчина пойдет под суд.

По предварительной версии следствия, в июне 2021 года туляк, будучи на 5 этаже в квартире на улице Октябрьской перелез по перилам на балкон на 6 этаже, разбил окно и забрался в квартиру соседей. Когда хозяин жилища воспротивился такому проникновению, злоумышленник ударил его несколько раз головой, а потом и кулаком по лицу, сломав мужчине челюсть.

Отметим, что обвиняемый был ранее судим, а также неоднократно выигрывал призы в соревнованиях по тайскому боксу и становился чемпионом по Центральному федеральному округу.

Сейчас следствие завершено, уголовное дело рассмотрит Зареченский районный суд.