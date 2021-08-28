Тульский Роспотребнадзор нашел порченые овощи и фальсификаты в магазинах «Линия»

В магазинах «Линия» прошла проверка Роспотребнадзора, которая выявила ряд нарушений. Так, здесь продавали товары, которые не соответствовали обязательным требованиям технического регламента.

В частности, здесь нашли фальсифицированный сыр «Зефир» от ООО «Ровеньки-маслосырзавод», десерт “Sweet Balls” персик-манго, не отвечающий требованиям по микробиологическим показателям, маргарин «Добавкин Воронежский», в котором превышено содержание трансизомеров жирных кислот, мясные полуфабрикаты собственного производства АО «Корпорация «ГРИНН», у которых отсутствует достоверная информация о составе продукта, энергетик «Дикий Ягуар» с тем же недостатком и носки мужские OMSA, на которых указана недостоверная информация об изготовителе и составе изделия.

Кроме того, в продаже нашли замороженную продукцию с признаками неоднократного размораживания и фрукты и овощи с признаками порчи.

В результате проверяющие забраковали 12 партий пищевых продуктов общим весом 35.5 кг, а юридическое лицо и трех сотрудников привлекли к административной ответственности.