Переход через объездное шоссе появился в 2020 году Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в переходе на Восточном обводе заработал лифт. Об этом сообщает правительство региона. Ранее с его доступностью были проблемы, на что жаловались горожане.

Напомним, что переход через объездное шоссе появился в 2020 году, соединив Суворовское училище и парк «Патриот». Его отличительной особенностью стала алюминиевая конструкция без промежуточной опоры.

Также еще прошлой осенью внутри смонтировали освещение, сделали пол с противоскользящим покрытием.