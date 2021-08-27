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Общество27 августа 2021 16:36

В Туле в переходе на Восточном обводе заработал лифт

Ранее с его доступностью были проблемы, на что жаловались горожане
Елена Иргиз
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Переход через объездное шоссе появился в 2020 году

Переход через объездное шоссе появился в 2020 году

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в переходе на Восточном обводе заработал лифт. Об этом сообщает правительство региона. Ранее с его доступностью были проблемы, на что жаловались горожане.

Напомним, что переход через объездное шоссе появился в 2020 году, соединив Суворовское училище и парк «Патриот». Его отличительной особенностью стала алюминиевая конструкция без промежуточной опоры.

Также еще прошлой осенью внутри смонтировали освещение, сделали пол с противоскользящим покрытием.