В Туле на улице Оборонной появится новая полоса для поворота на Староникитскую

Фото с сайта rosdorznakservis.ru

В Туле на улице Оборонной появится новая полоса. Она разделит транспортный поток для поворота на улицу Староникитскую.

Как сообщает городская администрация, в ближайшее время в областной столице начнется реконструкция улиц Оборонной, Староникитской и Новомосковского шоссе. Она затронет участки Оборонной от Новомосковского шоссе до Староникитской, всю улицу Староникитскую от Оборонной до Советской и Новомосковское шоссе от Оборонной до выезда из города.

В частности, Новомосковское шоссе станет четырехполосным, как и часть Оборонной. Начнется проектирование в 2022 году.