Ранее мероприятие предполагалось провести с 3 по 5 сентября Фото: материалы пресс-служб

Фестиваль «ЛитераТула» переносится на неопределенный срок. Сегодня, 26 августа, об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.

«Нам больно об этом сообщать, но это так. Мы вынуждены перенести «ЛитераТулу». Тему фестиваля мы обозначили как «Настоящее время». И именно оно, настоящее время, сыграло с нами злую шутку. Спасибо всем партнерам и участникам фестиваля, которые ждали «ЛитераТулу» и готовились к ней, как мы. В ближайшее время мы определим новые даты фестиваля и сообщим о них всем», — комментирует перенос события Ирина Рочева, продюсер фестиваля.

Отметим, что ранее фестиваль «ЛитераТула» предполагалось провести с 3 по 5 сентября. Площадкой для него должен был стать кластер «Октава».