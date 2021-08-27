В Ефремове двое местных жителей украли «шестерку»

Правоохранители выясняют все детали преступления Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове два местных неработающих ранее судимых жителя украли «шестерку». Также они подозреваются в угоне другого подобного автомобиля.

По оперативным данным, 25-летний мужчина и его 30-летний подельник похитили ВАЗ-2106 1996 года выпуска. В дальнейшем они собирались продать автомобиль, а деньги - поделить. Также они подозреваются в еще одном угоне, тоже «шестерки», но уже 2001 года выпуска. Правда, эту машину подельники бросили, не справившись с ее управлением.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители выясняют все детали преступления.