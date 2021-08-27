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Происшествия27 августа 2021 15:17

В Новомосковске местный житель забрал два телефона приятеля и скрылся

Правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».
Елена Иргиз
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Злоумышленника задержали, и он дал признательные показания

Злоумышленника задержали, и он дал признательные показания

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске местный житель попался на грабеже. Сейчас злоумышленник находится в полиции.

По предварительной информации, 46-летний неработающий ранее судимый мужчина выпивал со своим 45-летним товарищем. В один момент, когда его приятель отвлекся, обвиняемый забрал два мобильных телефона знакомого и тут же ушел.

Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию. Злоумышленника задержали, и он дал признательные показания. Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».