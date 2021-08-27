Сейчас следствие завершено, уголовное дело рассмотрит местный суд Фото: материалы пресс-служб

В Донском местный житель пойдет под суд за убийство приятеля шампуром. Региональные следователи завершили расследование уголовного дела.

По данным следствия, 10 июня 2021 года обвиняемый выпивал со своим 35-летним знакомым возле автомойки в Донском. Там мужчины поссорились, и тогда один из них ударил приятеля сначала ногой по голове, а потом вонзил ему в грудь шампур. Раненый смог сам добраться до своей комнаты в общежитии и через несколько часов скончался.

Сейчас следствие завершено, уголовное дело рассмотрит местный суд.