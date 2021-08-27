Пьяный мужчина вымогал у пенсионера деньги Фото: Алексей ФОКИН

Житель Новомосковска угрожал ножом престарелому отцу. Теперь мужчина отправится в колонию.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 60-летний ранее судимый безработный житель Новомосковска днем 18 июня пришел к своему 88-летнему отцу. Мужчина был пьян и угрожал пожилому человеку ножом, вымогая у него деньги. Испуганный пенсионер отдал сыну 10 тысяч рублей, после чего мужчина покинул квартиру отца. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

Суд приговорил жителя Новомосковска к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.