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Общество27 августа 2021 14:37

В Туле сотрудники ГИБДД остановили Тойоту с грязными номерами

Выяснилось, что водитель был привлечен к административному наказанию
Елена Иргиз
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Его доставили в отделение для разбирательства

Его доставили в отделение для разбирательства

Фото: материалы пресс-служб

В Туле сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль «Toyota Land Cruiser», на котором были нечитаемые номера. Когда машину остановили, ее водитель вышел и протер номера, после чего выяснилось, что собственник этой машины уклонялся от административного наказания. Его доставили в отделение для разбирательства.

Кроме того, информация о данном транспортом средстве передана в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области для возможного привлечения к административной ответственности за имеющиеся правонарушения.