В Киреевске ночью погиб 20-летний парень

В момент столкновения и водитель, и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности Фото: материалы пресс-служб

В Киреевске ночью погиб молодой человек. Авария случилась 26 августа в центре города.

По предварительным данным, около 00:50 на улице Чехова 20-летний юноша без прав, будучи за рулем «ВАЗ 21099», не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.

В результате аварии погиб 20-летний молодой человек - пассажир «ВАЗа». В момент столкновения и водитель, и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.