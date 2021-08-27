Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2021 10:55

В Туле фитнес-тренер получил срок за татуировки

На них была нацистская символика и запрещенные лозунги
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь молодой человек находится в СИЗО, дальше он отправится в колонию

Теперь молодой человек находится в СИЗО, дальше он отправится в колонию

Фото: материалы пресс-служб

В Туле фитнес-тренер получил срок за татуировки. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.Экстремизм».

По версии следствия, татуировки у 21-летнего парня были экстремистского содержания: на них была нацистская символика и запрещенные лозунги. Фотографии с ними юноша публиковал в сети, что дало повод к интересу спецслужб.

Фото: телеграм-канал "Тула Экстремизм"

Фото: телеграм-канал "Тула Экстремизм"

Фото: материалы пресс-служб

Теперь молодой человек находится в СИЗО, дальше он отправится в колонию. Его приговорили 9 месяцев за публичные призывы к экстремистской деятельности. Юноша переоценил свои ценности и раскаялся, теперь ему придется сводить татуировки, но от наказания признание своей вины не избавило.