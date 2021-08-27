Теперь молодой человек находится в СИЗО, дальше он отправится в колонию Фото: материалы пресс-служб

В Туле фитнес-тренер получил срок за татуировки. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.Экстремизм».

По версии следствия, татуировки у 21-летнего парня были экстремистского содержания: на них была нацистская символика и запрещенные лозунги. Фотографии с ними юноша публиковал в сети, что дало повод к интересу спецслужб.

Фото: телеграм-канал "Тула Экстремизм" Фото: материалы пресс-служб

Теперь молодой человек находится в СИЗО, дальше он отправится в колонию. Его приговорили 9 месяцев за публичные призывы к экстремистской деятельности. Юноша переоценил свои ценности и раскаялся, теперь ему придется сводить татуировки, но от наказания признание своей вины не избавило.