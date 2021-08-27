«Арсенал» - «Ахмат»: обидный проигрыш и скандал на поле

Фото: ПФК "Арсенал" Фото: материалы пресс-служб

«Арсенал» проиграл «Ахмату» из Грозного в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Игра закончилась трагически для оружейников - счет на табло после финального свистка был 2:1. Однако на этом история не закончилась: во время матча разразился скандал.

Все дело в том, что на 31 минуте игрок «Арсенала» Урош Радакович выбил мяч в аут, и в это же время один из канониров получил травму. Не обратив на это внимания, футболист «Ахмата» Бернард Бериша догнал мяч и пошел в атаку на ворота соперника. В результате получилась голевая передача на Мохамеда Конате и счет 1:0 в пользу «Ахмата».

Такое поведение соперников возмутило игроков «Арсенала», после чего началась стычка.

Отметим, что после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал»имеет только четыре очка и находится на 15 строчке турнирной таблицы.