В Тульской области столкнулись «ГАЗель» и фура: есть пострадавшие

Столкновение произошло возле поворота на Советск Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на трассе М-2 возле поворота на Советск вечером 26 августа столкнулись «ГАЗель» и фура. Авария случилась около 18:05 на 216 километре автодороги.

По предварительным данным, 50-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением, от чего машина вылетела на полосу встречного движения, где как раз проезжала фура «Скания», за рулем которой был 38-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получил виновник аварии. Его отвезли в больницу.