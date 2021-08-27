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Происшествия27 августа 2021 9:55

В Чернском районе 20-летний парень бегал от военкомата

Теперь юноша может лишиться свободы на несколько лет
Елена Иргиз
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Теперь 20-летнему парню грозит до 2 лет лишения свободы

Теперь 20-летнему парню грозит до 2 лет лишения свободы

Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе 20-летний парень бегал от военкомата. Теперь юноша может лишиться свободы на несколько лет.

Как было установлено во время предварительного следствия, в мае-июне 2021 года юноша несколько раз проигнорировал повестку в военкомат, при этом не имея никаких оснований для уклонения от воинской службы. О том, что ему нужно пройти медкомиссию и явиться для прохождения воинской службы, молодой человек был уведомлен.

Во время расследования юноша признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит суд. Теперь 20-летнему парню грозит до 2 лет лишения свободы.