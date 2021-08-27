В Тульской области 29-летний мужчина пытался «развести» приятельницу на 1,5 миллиона

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области будут судить местного жителя за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Региональные следователи завершили расследование преступления.

По предварительной версии следствия, с июня по июль 2021 года 29-летний житель Тульской области предложил своей знакомой освободить ее сожителя из мест заключения условно-досрочно. Гражданский муж женщины отбывает наказание за совершенную дорожную аварию. Обвиняемому удалось уверить приятельницу, что он может это сделать, правда, стоить такое освобождение будет от 1 до 1,5 миллионов рублей.

Женщина поверила и стала собирать деньги. Вот только обвиняемый не собирался ничего делать, а финансы намеревался потратить в личных целях. Во время передачи первых 700 тысяч его задержала полиция.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.