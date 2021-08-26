Тульская область станет местом действия сериала «Чистосердечное призвание»

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Тульская область станет местом действия новых сезонов детективного сериала «Чистосердечное призвание» - такой информацией поделилась компания «Пиманов и партнеры». По словам представителей кинокомпании, в нашем регионе планируется снять два сезона.

Режиссером эпизодов станет Дмитрий Сорокин, сценарий пишет Андрей Терехов. Снимаются в главных ролях Дарья Лузина, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Анатолий Котенев и другие.

В основе сюжета сериала «Чистосердечное призвание» - история следователя из провинциального городка Людмилы Ракитиной, которую пригласили работать в столицу. Ее напарник - молодой и заносчивый юноша Стас Ставицкий, имеющий опыт работы за границей. Оба следователя совершенно по-разному подходят к своему делу, но вместе достигают успешного результата.