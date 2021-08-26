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Происшествия26 августа 2021 14:45

В Ленинском местный парень украл из магазина две игрушки

Полиция выясняет мотивы такого поступка
Елена Иргиз
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Сейчас молодой человек задержан, его доставили в дежурную часть полиции

Сейчас молодой человек задержан, его доставили в дежурную часть полиции

Фото: Алексей ФОКИН

В Ленинском местный парень украл из магазина две игрушки. Полиция выясняет мотивы такого поступка.

По предварительным данным следствия, некий злоумышленник в поселке Ленинский разбил окно магазина игрушек и украл две из них. Полиция задержала 19-летнего местного жителя, у которого и нашли похищенные игрушки. Сейчас молодой человек задержан, его доставили в дежурную часть полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие, в ходе которого установятся все обстоятельства и мотивы преступления.