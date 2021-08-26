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Происшествия26 августа 2021 14:14

В Туле представитель цыганского этноса украл два телефона через открытое окно

Полицейские поймали злоумышленника на территории другого региона
Елена Иргиз
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Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража"

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража"

Фото: Алексей ФОКИН

Полицейские в Туле задержали представителя цыганского этноса, который воровал вещи горожан через открытые окна.

По данным следователей, 30-летний мужчина прогуливался мимо зданий общежития и, заметив в открытые в жару окна личные вещи туляков, забирал то, до чего мог дотянуться. Так ему удалось похитить два мобильных телефона, а владельцы гаджетов при этом вора не заметили.

Полицейские поймали злоумышленника на территории другого региона. В кражах он признался. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.