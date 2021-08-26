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Общество26 августа 2021 11:17

Под Алексином обезвредили 30 минометных мин времен ВОВ

Боеприпасы калибром 50 мм нашли в деревне Мясоедово
Елена Иргиз
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Спасатели также предупреждают жителей и гостей области о правилах безопасности

Спасатели также предупреждают жителей и гостей области о правилах безопасности

Фото: материалы пресс-служб

Тульские спасатели ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. 30 минометных мин калибром 50 мм нашли около деревни Мясоедово под Алексином.

Спасатели также предупреждают жителей и гостей области о правилах безопасности.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".